Adesso sì | Cesc Fàbregas fa la storia alla guida del Como

Cesc Fàbregas è diventato il primo ex calciatore a guidare una squadra di Serie A come allenatore. Dopo aver concluso la carriera da giocatore, ha assunto il ruolo di tecnico alla guida del Como. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un nuovo passo nella sua carriera nel calcio. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali della società, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, venció este domingo por la mínima al Hellas Verona (0-1) y aseguró su clasificación a competiciones europeas por primera vez en su historia, aunque aún no sabe oficialmente en qué torneo competirá, ya que aún tiene opciones de jugar la Champions. –> –> –> El conjunto del lago homónimo que da nombre a la ciudad mantiene incluso opciones de Liga de Campeones a falta de dos jornadas, al situarse a dos puntos del histórico Milan, que tiene un partido menos. –> –> –> –> –> –> Es el gran éxito de Cesc al frente del Como, un equipo con escasa experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Adesso sì: Cesc Fàbregas fa la storia alla guida del Como ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il COMO di FÀBREGAS è uno spettacolo Notizie correlate Cesc Fàbregas: “Uscire dal Como? Non si sa mai”2026-04-13 19:07:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Lo spagnolo... Leggi anche: Scatto Champions del Como, battuta in rimonta la Roma. Fabregas adesso è quarto davanti alla Juventus Argomenti più discussi: Cesc Fabregas: Un giorno allenerò in Premier League, ma per ora non mi muovo da Como, qui decido tutto io; Fabregas si racconta: dal suo futuro al Como alla Premier League; Fabregas si gode il Como in Europa: Data storica e da sogno, tra 5-6 anni vedremo dove arriveremo; Fabregas: Como in Europa, si deve godere! Non siamo Milan, Inter o Juve: siamo umili...