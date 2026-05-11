Adesso sì | Cesc Fàbregas fa la storia alla guida del Como
Cesc Fàbregas è diventato il primo ex calciatore a guidare una squadra di Serie A come allenatore. Dopo aver concluso la carriera da giocatore, ha assunto il ruolo di tecnico alla guida del Como. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un nuovo passo nella sua carriera nel calcio. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali della società, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.
Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, venció este domingo por la mínima al Hellas Verona (0-1) y aseguró su clasificación a competiciones europeas por primera vez en su historia, aunque aún no sabe oficialmente en qué torneo competirá, ya que aún tiene opciones de jugar la Champions. –> –> –> El conjunto del lago homónimo que da nombre a la ciudad mantiene incluso opciones de Liga de Campeones a falta de dos jornadas, al situarse a dos puntos del histórico Milan, que tiene un partido menos. –> –> –> –> –> –> Es el gran éxito de Cesc al frente del Como, un equipo con escasa experiencia en la máxima categoría del fútbol italiano.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il COMO di FÀBREGAS è uno spettacolo
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