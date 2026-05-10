Cesc Fabregas celebra il Como in Europa | Tra 20 anni ricorderemo questa data Non siamo Juve o Inter

Il Como ha conquistato la qualificazione alle coppe europee dopo aver battuto il Verona, risultato che permette alla squadra di partecipare alle competizioni continentali. Cesc Fabregas ha commentato l'evento, affermando che tra vent’anni si ricorderà questa data e sottolineando che la sua squadra non è come le grandi del calcio italiano, come la Juventus o l’Inter. La vittoria ha portato il club a un traguardo storico, con l’ex centrocampista che ha espresso entusiasmo per questa conquista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui