Cesc Fabregas celebra il Como in Europa | Tra 20 anni ricorderemo questa data Non siamo Juve o Inter
Il Como ha conquistato la qualificazione alle coppe europee dopo aver battuto il Verona, risultato che permette alla squadra di partecipare alle competizioni continentali. Cesc Fabregas ha commentato l'evento, affermando che tra vent’anni si ricorderà questa data e sottolineando che la sua squadra non è come le grandi del calcio italiano, come la Juventus o l’Inter. La vittoria ha portato il club a un traguardo storico, con l’ex centrocampista che ha espresso entusiasmo per questa conquista.
Il Como battendo il Verona si è qualificato matematicamente per le coppe europee. Cesc Fabregas ha rimarcato questo risultato, enfatizzando la qualificazione con parole forti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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