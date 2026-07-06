Giuseppe Conte ha scritto una lettera alla presidente della commissione Covid chiedendo di conoscere la data della sua audizione. L’ex presidente del Consiglio è coinvolto in un procedimento che riguarda la gestione della pandemia, con particolare attenzione alle commesse sulle mascherine. La richiesta arriva mentre si discute del suo coinvolgimento e delle eventuali responsabilità nella gestione dei contratti legati all’emergenza sanitaria. La commissione valuterà a breve le modalità e i tempi dell’audizione.

Giuseppe Conte è tornato alla strategia del vittimismo sul caso Covid che lo vede direttamente coinvolto. L’ex presidente del Consiglio dovrebbe essere audito in tempi brevi dalla commissione Covid per fare chiarezza sui punti che non tornano in relazione alla gestione della pandemia sotto la sua guida, in particolare le commesse sulle mascherine. Solo quando verrà formalizzata la data, Conte ha detto che si dimetterà ma nel frattempo continua a puntare il dito perché si sa, in tutti gli ambiti l’attacco è la migliore difesa. Nella mattinata di oggi il presidente M5S Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Conte scrive una lettera al presidente della Commissione Covid: "Ditemi la data della mia audizione"

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