Durante una trasmissione radiofonica, Vocalelli ha accusato Fusco di aver gelato il suo commento sulla Lazio, suggerendo che se fosse successo alla Roma sarebbe stato diverso. Fusco ha risposto definendo la narrazione squilibrata e criticando le interpretazioni sui rapporti tra il club e i media. La discussione si è concentrata sul modo in cui vengono trattate le notizie e le opinioni relative alla squadra biancoceleste. Nessun altro dettaglio o sviluppo è stato comunicato.

Nel corso del pomeriggio odierno di “Radio Radio Lo Sport“, durante lo spazio dedicato alla Lazio, si è acceso un confronto tra Alessandro Fusco e Alessandro Vocalelli sul rapporto tra il club biancoceleste e i media. Ad aprire il dibattito è stato Fusco, che ha espresso perplessità sulla gestione della comunicazione da parte della società:. L'articolo Vocalelli gela Fusco: Lazio nel mirino?” E’ vero il contrario, se fosse successo alla Roma non sarebbe stato tollerato e.” La replica: “Narrazione squilibrata, si parla.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lotito, Vocalelli tuona: “Questo modo di comunicare non va bene. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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