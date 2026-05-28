Se la Luna smettesse di sorgere, si creerebbero conseguenze evidenti sul nostro pianeta. La Luna influisce sulle maree e sulla stabilità dell'asse terrestre, mantenendo l'equilibrio del clima. La sua presenza è fondamentale per la regolazione delle maree e per la stabilità delle rotazioni terrestri. La sua assenza porterebbe a cambiamenti significativi negli ecosistemi e nelle condizioni ambientali. La Luna, spesso sottovalutata, ha un ruolo diretto e tangibile sui processi naturali terrestri.

E se la Luna non sorgesse più? La diamo per scontata. La fotografiamo, le dedichiamo canzoni, ma raramente ci fermiamo a pensare a quanto le dobbiamo. Senza di lei, la Terra sarebbe un pianeta irriconoscibile: stagioni impazzite, asse instabile, un cuore geologico spento. Forse, semplicemente, non saremmo qui. Domani alle 21.30 nell’ Osservatorio di Roselle si presenterà il libro ’Se non ci fosse la Luna’ di Michele Machetti, divulgatore scientifico, astrofilo dall’età di otto anni, socio Amsa e voce ormai familiare delle serate osservative dell’Osservatorio. Un libretto breve ma denso, che intreccia rigore scientifico e meraviglia per restituire alla Luna il ruolo che le spetta: non un decoro notturno, ma la custode silenziosa della vita sulla Terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Se non ci fosse la Luna’. Sarebbe un guaio

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VASCOS EN LA LUNA

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Cosa succederebbe se la luna fosse improvvisamente trasformata in una massa equivalente di torta? reddit

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