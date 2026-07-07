Come diventare Santo | i 7 passi fondamentali nella vita di oggi
Un documento religioso descrive sette passi fondamentali per diventare santo, basati sull’esempio di laici e testimoni di fede. Questi passi includono pratiche come la preghiera quotidiana, l’aiuto agli altri, la sincerità e la perseveranza nella vita spirituale. La guida si rivolge a chi desidera seguire un percorso di santità, evidenziando comportamenti e scelte di vita che possono condurre a questo obiettivo. Non vengono citate figure o enti specifici, solo principi pratici e morali.
La chiamata universale alla santità spiegata attraverso l’esempio dei laici e i sette passi fondamentali che accomunano le vite dei testimoni della fede più amati. È un concetto che tutti, dai nostri sacerdoti fino al Pontefice, ci ripetono costantemente: “Tutti possiamo aspirare alla santità”. E, in effetti, gli esempi di santi laici in quest’ultimo secolo lo dimostrano chiaramente, ricordandoci che questa chiamata non è riservata solo a chi indossa l’abito religioso. Ma la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: come si diventa santi? Certo, non è un percorso facile, ma non è affatto impossibile. Di alcune figure straordinarie, come Padre Pio da Pietrelcina, si diceva che fossero sante già in vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Come diventare un santo. Il tutorial
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