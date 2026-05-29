Serie C Brescia promozione a due passi | Il sogno deve diventare realtà

L’Union Brescia ha vinto contro la Salernitana e si è qualificata per la finale playoff di Serie C. La squadra ha beneficiato anche del supporto di un pubblico numeroso durante la partita. La promozione è ora a due passi e rappresenta un passo importante per la squadra.

BRESCIA L’Union Brescia, grazie anche al sostegno del pubblico delle grandi occasioni, ha superato con pieno merito la Salernitana ed ha raggiunto la finale playoff di serie C. Un traguardo che ha innalzato in modo significativo la convinzione in casa biancazzurra, dove si vuole compiere l’ultimo passo per salire in Serie B. Finale di andata martedì 2 giugno alle 21.15 al Rigamonti, ritorno domenica 7 al Del Duca alle 18. "Vogliamo credere fino in fondo nel nostro sogno. Certo, loro sono la squadra che ha espresso il miglior gioco in tutta la Serie C - è la premessa di Eugenio Corini - ma noi ci siamo e ce la metteremo tutta per compiere quel passo in avanti che manca per raggiungere il traguardo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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