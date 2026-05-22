Casal di Principe in lacrime per Giuseppe Corvino | oggi i funerali nella chiesa dello Spirito Santo

Casal di Principe si prepara ai funerali di Giuseppe Corvino, deceduto in un incidente stradale tra Pozzuoli e Villa Literno. La cerimonia si svolge oggi nella chiesa dello Spirito Santo, mentre tutta la comunità si riunisce per rendere omaggio al 48enne. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia. L’incidente ha coinvolto almeno due veicoli e si sono registrati danni materiali significativi.

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