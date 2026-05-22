Casal di Principe in lacrime per Giuseppe Corvino | oggi i funerali nella chiesa dello Spirito Santo
Casal di Principe si prepara ai funerali di Giuseppe Corvino, deceduto in un incidente stradale tra Pozzuoli e Villa Literno. La cerimonia si svolge oggi nella chiesa dello Spirito Santo, mentre tutta la comunità si riunisce per rendere omaggio al 48enne. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia. L’incidente ha coinvolto almeno due veicoli e si sono registrati danni materiali significativi.
Una comunità intera si stringe nel dolore per la scomparsa di Giuseppe Corvino, il 48enne deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto tra Pozzuoli e Villa Literno. Nelle scorse ore è stata eseguita l’autopsia disposta dal Pubblico Ministero per chiarire con precisione le cause. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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