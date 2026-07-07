Collegi online anche gli scrutini potranno essere fatti a distanza? Il Punto di De Martino

Un legale afferma che tutti i collegi online possono essere svolti a distanza. La possibilità di partecipare da remoto potrebbe facilitare il personale che si trova lontano dalla sede o ha difficoltà negli spostamenti. La proposta riguarda anche gli scrutini, che potrebbero essere gestiti senza presenza fisica. La decisione, però, dipende dalle regolamentazioni vigenti e dalle eventuali approvazioni ufficiali.

“Ritengo che tutti i collegi possano sicuramente essere fatti a distanza.” Secondo il legale, la possibilità di partecipare da remoto rappresenterà un aiuto concreto soprattutto per il personale che vive lontano dalla sede di servizio o incontra particolari difficoltà negli spostamenti. Per De Martino, però, l’innovazione più significativa riguarda gli scrutini. “Quello più importante, forse la riunione più importante che tutti non vedono l’ora di poter fare a distanza, secondo me sono gli scrutini.” Una modalità che, a suo giudizio, potrebbe rendere più semplice l’organizzazione del lavoro per il personale scolastico. “Finalmente sarà possibile farli in maniera un po’ più semplice, magari con l’aria condizionata a casa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Collegi docenti online: “Le delibere a distanza avranno lo stesso valore di quelle in presenza, ma solo rispettando regole precise. Ecco quali”. Il Punto di De MartinoLe delibere degli organi collegiali svolti online avranno lo stesso valore di quelle in presenza, purché siano rispettate regole specifiche.

I docenti possono essere sanzionati anche per comportamenti avvenuti fuori dalla scuola? Il Punto di De MartinoDurante una puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è discusso della possibilità di sanzionare i docenti anche per...

Temi più discussi: Collegi docenti online: Le delibere a distanza avranno lo stesso valore di quelle in presenza, ma solo rispettando regole precise. Ecco quali. Il Punto di De Martino; Riunioni docenti online, bisogna partecipare con audio e video: potranno essere registrate? E le chat interne?; Collegi docenti online: il MIM apre alle riunioni deliberanti a distanza, Anief soddisfatta per la modifica dei Regolamenti d’istituto; Organi collegiali online: le nuove regole per le scuole.

Collegi docenti online: Le delibere a distanza avranno lo stesso valore di quelle in presenza, ma solo rispettando regole precise. Ecco quali. Il Punto di De MartinoNella puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola condotta da Francesco Bunetto, l'avvocato Alessandro De Martino ha analizzato una delle novità più rilevanti per il mondo della scu ... orizzontescuola.it

I miei libri queer preferiti del 2026 (fino ad ora) reddit

Collegi online, caldo e convocazioni estive: cosa cambia per i docenti? DIRITTO IN CATTEDRA CON AVV. DE MARTINO MERCOLEDÌ 1 LUGLIO ORE 16Nuovo appuntamento con Diritto in cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della professione docente. In diretta con l'avv. Alessandro De Martino approfondiremo le nu ... orizzontescuola.it