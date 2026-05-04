I docenti possono essere sanzionati anche per comportamenti avvenuti fuori dalla scuola? Il Punto di De Martino

Durante una puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è discusso della possibilità di sanzionare i docenti anche per comportamenti avvenuti al di fuori dell’ambiente scolastico. L'attenzione si è concentrata sulla normativa che permette di applicare provvedimenti disciplinari in presenza di comportamenti che, pur non avvenendo in classe, possano influire sulla condotta professionale o sulla reputazione dell'insegnante.

A chiarirlo è l’avvocato Alessandro De Martino: “il docente può essere sanzionato per comportamenti tenuti fuori dalla scuola”. Il riferimento è al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che non si limita al solo orario di servizio ma mira a tutelare l’immagine della pubblica amministrazione. Il docente, in quanto dipendente pubblico, rappresenta comunque la scuola anche al di fuori dell’aula. Per questo, “un docente che insulta la scuola sta commettendo un illecito”, perché danneggia non solo l’amministrazione ma l’intera comunità educante. De Martino sottolinea inoltre che non si tratta di un’eccezione del mondo scolastico: “qualsiasi professionista ha un codice di comportamento da rispettare anche fuori dall’esercizio della propria professione”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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