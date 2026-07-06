Campagna Amica per la salute arriva il primo mercato degli agricoltori e del cibo locale negli ospedali
Venerdì 10 luglio alle 10 all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo si terrà l’inaugurazione del primo mercato degli agricoltori e del cibo locale negli ospedali, promosso da Campagna Amica. L’evento vedrà la partecipazione di Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo. La iniziativa mira a offrire prodotti a km zero direttamente nelle strutture sanitarie, promuovendo l’alimentazione sana e sostenibile.
Arezzo, 6 luglio 2026 – . Venerdì 10 luglio alle ore 10 all’Auditorium Pieraccini, del l’Ospedale San Donato di Arezzo, interverranno Lidia Castellucci, Presidente di Coldiretti Arezzo, il Dr. Alessio Cappetti, Direttore del Presidio Ospedaliero di Arezzo, Raffaello Betti, Direttore Coldiretti Arezzo, il Dr. Renzo Paradisi, Responsabile dell'UOC Educazione alla Salute per l'Area provinciale aretina e James Lewis Benedetto, Delegato Giovani Impresa Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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