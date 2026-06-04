Lunedì 8 giugno si terrà la finale di calcio a 5 dei “Summer Games” all’ospedale San Donato di Arezzo. La competizione si svolge nella struttura ospedaliera e coinvolge i partecipanti delle diverse squadre del torneo. La partita rappresenta l’atto conclusivo dell’evento sportivo, che ha visto numerosi partecipanti nelle settimane precedenti. La finalissima si svolgerà in una delle aree dedicate allo sport all’interno dell’ospedale.

Arezzo, 4 giugno 2026 – . Oltre 500 partecipanti tra medici, infermieri e personale sanitario si sono sfidati in un torneo di beneficenza e solidarietà. In campo anche i Vigili del Fuoco e l’Ospedale della Fratta. Lo sport che unisce, fa bene alla salute e, soprattutto, fa del bene. Lunedì 8 giugno, alle ore 21:00, i campi del Blue Team di Arezzo ospiteranno l'atteso atto conclusivo del torneo di calcio a 5 dei San Donato Summer Games, una vera e propria "Olimpiade aziendale" a scopo benefico. La manifestazione ha visto una straordinaria partecipazione, superando i 500 iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale San Donato di Arezzo: lunedì 8 giugno la finalissima di calcio a 5 dei “Summer Games”

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