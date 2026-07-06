Wimbledon | Coco Gauff per la prima volta nei quarti

Coco Gauff ha vinto il suo match a Wimbledon contro Belinda Bencic, semifinalista dell’ultima edizione, e si è qualificata per la prima volta ai quarti di finale del torneo. La giocatrice, attualmente numero sette del mondo, ha concluso l’incontro con un punteggio che le ha permesso di avanzare nella competizione. La partita si è svolta in modo combattuto, con Gauff che ha prevalso nel set decisivo.

La due volte campionessa Slam Coco Gauff (n.7 del mondo) ha raggiunto i suoi primi quarti di finale a Wimbledon, sconfiggendo la semifinalista uscente Belinda Bencic (n. 11). Dopo essere stata eliminata al quarto turno nel 2019, 2021 e 2024 sull'erba londinese, la ventiduenne della Florida ha vinto 4-6, 6-3, 6-4 contro la svizzera, di sette anni più grande di lei. Dopo aver vinto gli US Open nel 2023 e il Roland Garros lo scorso anno, Gauff ha ora raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Al prossimo turno affronterà la connazionale Jessica Pegula (numero 4 del mondo a 32 anni), in un match la cui vincitrice raggiungerà la sua prima semifinale a Wimbledon. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Coco Gauff advances to Wimbledon quarterfinals for first time

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