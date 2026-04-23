Coco Gauff ha comunicato che parteciperà al torneo di Berlino prima di Wimbledon. La tennista statunitense tornerà in campo nel torneo tedesco nella stagione 2026 del WTA Tour. Questa partecipazione segna il suo ritorno dopo alcune assenze e rappresenta un passo importante nel calendario pre-Wimbledon.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff sembra aver trovato finalmente il suo ritmo nel circuito WTA dopo un inizio di stagione 2026 piuttosto difficile. All’Australian Open, Gauff è stata sconfitta nei quarti da Elina Svitolina, un risultato che Tim Henman ha definito “scioccante”. Dopo questa battuta d’arresto, ha subito un’altra delusione, uscendo all’esordio al Qatar Open contro Elisabetta Cocciaretto. Dopo questi eventi, la giovane tennista americana ha mostrato segnali di miglioramento. Ha raggiunto le semifinali a Dubai, aggiudicandosi successivamente un posto nella finale di Miami.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff annuncia il ritorno al Berlin Open prima di Wimbledon.

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