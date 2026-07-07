Flavio Cobolli affronta i quarti di finale di un torneo contro Arthur Fery. Il match si gioca oggi, dopo che Cobolli ha superato diversi turni precedenti. Fino a pochi giorni fa, nessuno si aspettava che l’italiano fosse arrivato fino a questa fase. La partita si svolge su un campo all’aperto, con condizioni di gioco soleggiate e temperature miti.

Scocca l’ora dei quarti di finale anche per Flavio Cobolli. L’azzurro è chiamato a confrontarsi con Arthur Fery: ecco il pronostico del match. Fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe immaginato di vedere Flavio Cobolli arrivare a questo punto del torneo. Probabilmente neanche lui, tanto è vero che, dopo la vittoria nel turno precedente, il finalista dello scorso Roland Garros ha raccontato in conferenza stampa di aver prenotato la casa a Londra per un lasso di tempo inferiore a quello che si è poi rivelato necessario, convinto che la sua avventura ai Championships sarebbe terminata prima. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Invece è successo... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Cobolli-Fery, una chance per cancellare Melbourne: il pronostico dei quarti

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