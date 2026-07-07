Il tennista romano Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dove affronterà un avversario inglese già vincitore contro Dimitrov. Cobolli, che ha partecipato anche allo Slam di Parigi, cerca di qualificarsi per la sua seconda finale Slam consecutiva. Oltre a lui, in campo ci sono anche Sinner e Paolini. Cobolli aveva già raggiunto i quarti a Wimbledon l’anno scorso.

Come già era accaduto l'anno scorso, il tennista romano è arrivato fino ai quarti di Wimbledon dove affronterà l'inglese che ha battuto Dimitrov Non solo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, a Wimbledon c'è anche un grande Flavio Cobolli, finalista nello Slam di Parigi e adesso in corsa per il titolo a Wimbledon. Il romano è atteso da un quarto di finale dove per i bookie partirà da favorito: scopriamo pronostico e quote di Cobolli-Fery in programma mercoledì 8 luglio alle ore 12. Come già era accaduto nell'edizione del 2025, ancora una volta Flavio Cobolli è arrivato ai quarti di Wimbledon battendo l'australiano De Minaur. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Gazzetta.it - Cobolli-Fery, Flavio sogna la seconda finale Slam consecutiva: il pronostico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cobolli-Auger Aliassime, per Flavio l'occasione di una semifinale Slam: il pronosticoAliassime affronta il tennista romano in una semifinale Slam dopo aver eliminato l’americano Svajda negli ottavi.

Sinner-Medvedev, Jannik a un passo dalla seconda finale a Roma consecutiva: il pronosticoJannik Sinner si trova a un passo dalla sua seconda finale consecutiva agli Internazionali di Roma.

Temi più discussi: Wimbledon 2026, Zverev spostato a domani. Favola Fery ed ora Cobolli, vittoria sprint di Fritz; Wimbledon, sorpresa Fery, batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quarti; Chi è Arthur Fery, avversario di Cobolli nei quarti a Wimbledon; Cobolli-Fery, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Cobolli, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tvPrima vittoria contro un Top 10 sull'erba dell'All England Club per tornare, come nel 2025, ai quarti di finale di Wimbledon. Vittoria di prestigio per Flavio Cobolli, che supera 7-5 7-6(4) 6-3 la qui ... msn.com

Cobolli batte De Minaur e vola ai quarti di Wimbledon: prossimo avversario Dimitrov o FeryFlavio Cobolli supera Alex De Minaur 7-5, 7-6 (4), 6-3 e raggiunge i quarti di finale di Wimbledon 2026; nel tabellone maschile attende il vincente tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery ... notizie.it