Aliassime affronta il tennista romano in una semifinale Slam dopo aver eliminato l’americano Svajda negli ottavi. La partita si svolge sui campi principali e si prevede molto equilibrata. Aliassime, numero più alto del tabellone, ha vinto le ultime due sfide contro il romano. La semifinale si gioca oggi, con il vincitore che accederà alla finale del torneo.

Il tennista romano, dopo aver eliminato l'americano Svajda negli ottavi, punta il canadese con cui è in vantaggio per 2-0 nei confronti diretti Mai così grande Italia nonostante le assenze di Sinner e Musetti: tre tennisti - Cobolli, Berrettini e Arnaldi - nei quarti di finale dello Slam del Roland Garros, rappresentano un traguardo che deve inorgoglire tutto il movimento. E per Flavio, numero tre azzurro, la grande occasione di una possibile semifinale: scopriamo pronostico e quote Cobolli-Auger Aliassime in programma mercoledì 3 giugno alle ore 13. Per Flavio i quarti di finale del Roland Garros rappresentano un grande traguardo, che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli-Auger Aliassime, per Flavio l'occasione di una semifinale Slam: il pronostico

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Roland Garros: Flavio Cobolli, occasione d'oro per l'Italia.

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Ammetto ieri di aver peccato. Non credevo nella rimonta di #Arnaldi. Bravissimo! E ora godiamoci senza isteria il derby azzurro con #Berrettini, sperando che #Cobolli superi Auger-Aliassime. Sognare un italiano in finale @rolandgarros che non fosse Sinner ( x.com

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