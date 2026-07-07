Clooney e il Leone d’oro alla carriera | Onore immenso

Alla prossima Mostra del cinema di Venezia, il protagonista arriverà in motoscafo, sorriderà ai fotografi e camminerà sul red carpet. Durante l’evento riceverà il Leone d’oro alla carriera, un riconoscimento che gli verrà consegnato ufficialmente. La cerimonia sarà accompagnata da applausi e scatti fotografici, segnando un momento di celebrazione per il suo percorso professionale.

Alla prossima Mostra del cinema di Venezia, lo vedremo scendere dal motoscafo. Sorridere ai fotografi. Fare il red carpet. E ricevere il Leone d’oro alla carriera. Lui è George Clooney. Attore, regista, produttore. Uno degli ultimi volti “classici“ hollywoodiani. Di quelli che appena entrano, illuminano una stanza. Eleganti, solidi, seduttivi ma con garbo: senza voler incomodare le leggende, ma qualcosa di Cary Grant ce l’ha. Lui preferisce l’ironia. E ha commentato così: "La Mostra è il mio festival preferito, il Leone d’oro alla carriera è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così". Sta invecchiando, forse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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VENEZIA, a GEORGE CLOONEY il LEONE D'ORO alla carriera

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Leone d'oro alla carriera a George Clooney reddit

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