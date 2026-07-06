Venezia 2026 a George Clooney il Leone d' Oro alla carriera Lui scherza | Onore immenso ma vuol dire anche che sto invecchiando

A Venezia, l’attore ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema. Durante la cerimonia, Clooney ha scherzato sull’onore, commentando che significa anche invecchiare. L’attore ha partecipato più volte alla manifestazione, dove si è anche sposato in stile Rat Pack. La Mostra del Cinema ha riconosciuto il suo contributo, tributandogli numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.

A Venezia ha stregato ogni red carpet che ha calcato. A Venezia si è sposato in puro stile Rat Pack. E a Venezia George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera della Mostra del Cinema che più gli ha tributato gli onori, lo ha amato - ricambiata - di un amore spassionato. Il riconoscimento gli sarà assegnato durante l'83esima edizione della kermesse della Biennale di Venezia, al Lido dal 2 al 12 settembre prossimi. La proposta per l'attore e regista americano, 64 anni, è arrivata dal direttore della Mostra, Alberto Barbera. Clooney ha commentato con la consueta ironia, non mancando di sottolineare che, quando i premi cominciano ad avanzare, avanza anche l'età: «Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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