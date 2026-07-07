Le forze dell'ordine hanno scoperto un ambulatorio estetico non autorizzato in una residenza privata nella provincia di Bergamo. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati prodotti come botox e filler. I trattamenti venivano promossi attraverso i social media più diffusi. Un’indagata è stata coinvolta nelle indagini. Nessun altro dettaglio su eventuali persone o aziende coinvolte è stato reso noto.

LE INDAGINI. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un ambulatorio clandestino in un’abitazione privata in provincia di Bergamo. I trattamenti venivano pubblicizzati sui più popolari social media. Una clinica estetica clandestina ricavata all’interno di un’abitazione privata, dove venivano eseguiti interventi di medicina estetica senza alcuna autorizzazione e in condizioni igienico-sanitarie ritenute inadeguate. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Bergamo, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Al centro dell’inchiesta c’è una donna di nazionalità ucraina, ora indagata per esercizio abusivo della professione medica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Clinica estetica abusiva a Seriate, sequestrati botox e filler: un’indagata

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