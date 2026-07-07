Classifica FIMI primo semestre 2026 | Samurai Jay in vetta artiste fuori dalla Top 10 album e il paradosso Ultimo

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il report del primo semestre 2026 di FIMI ci racconta la solita influenza sanremese nei singoli, che vede "Ossessione" di Samurai Jay in testa. Ma anche la crisi dei talent, il caso Ultimo con "Il giorno che aspettavo" e la poca presenza femminile sia nella classifica singolia, sia nella Top 100 album più venduti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La classifica finale del festival di Sanremo 2026 con tutti i cantanti e le canzoni in gara.

Video La classifica finale del festival di Sanremo 2026 con tutti i cantanti e le canzoni in gara.

Notizie e thread social correlati

Kid Yugi e Samurai Jay dominano le classifiche FIMI del primo semestre 2026: il ricambio generazionale tra urban e pop. Boom Sanremo 2026 in top 3 tra i singoliNel primo semestre del 2026, Kid Yugi e Samurai Jay si sono affermati come i protagonisti delle classifiche musicali, dominando le posizioni di...

Classifica FIMI dal 1° al 7 maggio 2026, “Ossessione” di Samurai Jay in vetta per la decima settimana consecutivaDal 1° al 7 maggio 2026, la classifica FIMI mostra ancora Samurai Jay in prima posizione con il brano “Ossessione”.

Temi più discussi: Kid Yugi e Samurai Jay dominano le classifiche FIMI del primo semestre: ricambio generazionale tra urban e pop; Fimi, urban e pop dominano le classifiche del primo semestre 2026; Kid Yugi e Samurai Jay dominano le classifiche FIMI del primo semestre: ricambio generazionale tra urban e pop; Singoli più ascoltati primo semestre 2026: domina Sanremo.

samurai jay classifica fimi primo semestreClassifica FIMI primo semestre 2026: Samurai Jay in vetta, artiste fuori dalla Top 10 album e il paradosso UltimoIl report del primo semestre 2026 di FIMI ci racconta la solita influenza sanremese nei singoli, che vede Ossessione di Samurai Jay in testa ... fanpage.it

samurai jay classifica fimi primo semestreFimi, urban e pop dominano le classifiche del primo semestre 2026(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il primo semestre del 2026 celebra il ricambio generazionale all'interno delle classifiche ufficiali Top of the Music by Fimi/Niq (week 1-26/2026), che fotografano un'evoluzion ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web