Dal 1° al 7 maggio 2026, la classifica FIMI mostra ancora Samurai Jay in prima posizione con il brano “Ossessione”. La canzone, presentata al Festival di Sanremo 2026, mantiene il primato per la decima settimana consecutiva. La posizione è aggiornata sulla base di vendite e ascolti streaming, confermando la popolarità del singolo nel periodo considerato.

La Classifica FIMI relativa alla vendite e agli ascolti streaming dal 1° al 7 maggio 2026 continua a sorridere a Samurai Jay, ancora al vertice dei singoli con la sua Ossessione, il brano che ha presentato al Festival di Sanremo 2026. Negli album rimane, invece, saldo al comando Vangelo di Shiva, con Juli che scivola già in settima posizione con Solito cinema. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La testa gira. Shiva & Anna – Obsessed. Sayf – Tu mi piaci tanto. Justin Bieber feat. Nicki Minaj – Beauty and a Beat. Serena Brancale, Levante e Delia – Al mio paese.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 1° al 7 maggio 2026, “Ossessione” di Samurai Jay in vetta per la decima settimana consecutiva

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