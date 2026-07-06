Nel primo semestre del 2026, Kid Yugi e Samurai Jay si sono affermati come i protagonisti delle classifiche musicali, dominando le posizioni di vertice. Tra i singoli più ascoltati, tre sono quelli che hanno raggiunto il podio, includendo anche il brano presentato a Sanremo 2026, che si è piazzato tra i primi tre. I dati sono stati pubblicati oggi e riflettono un cambiamento generazionale nel panorama musicale, con artisti emergenti nel settore urban e pop.

Sono stati resi noti oggi, 6 luglio, i dati del primo semestre 2026 delle classifiche ufficiali Top of the Music by FIMINIQ. Quello che emerge è l’ondata della nuova generazione di artisti che si impongono a ritmo urban e pop. La classifica Album (comprensiva di fisico, download, streaming free & premium) è guidata da Kid Yugi con “Anche gli eroi muoiono”, che per cinque settimane consecutive ha tenuto la prima posizione. Il podio prosegue con “ Tutto è possibile” di Geolier – nuovamente presente in top ten con “Dio lo sa – Atto II” in decima posizione e si chiude con la medaglia di bronzo a “Vangelo” di Shiva, che ha conquistato la vetta settimanale per sette volte durante il semestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Kid Yugi e Samurai Jay dominano le classifiche FIMI del primo semestre 2026: il ricambio generazionale tra urban e pop. Boom Sanremo 2026 in top 3 tra i singoli

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