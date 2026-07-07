Clan dei Casalesi 22 arresti nella fazione Russo-Schiavone | la Dia sequestra bar lidi balneari e pizzerie a Castel Volturno

Notizia in breve

Nella fase di un’operazione della Dia sono stati arrestati 22 membri della fazione Russo-Schiavone del clan dei Casalesi. Sono stati sequestrati bar, lidi balneari e pizzerie a Castel Volturno. Le accuse includono associazione a delinquere di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, estorsione e attività di installazione e sfruttamento di apparecchi da gioco d’azzardo vietati. L'indagine ha portato al sequestro di numerosi beni riconducibili ai soggetti coinvolti.