Clan dei Casalesi 22 arresti nella fazione Russo-Schiavone | la Dia sequestra bar lidi balneari e pizzerie a Castel Volturno

Da napoli.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella fase di un’operazione della Dia sono stati arrestati 22 membri della fazione Russo-Schiavone del clan dei Casalesi. Sono stati sequestrati bar, lidi balneari e pizzerie a Castel Volturno. Le accuse includono associazione a delinquere di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, estorsione e attività di installazione e sfruttamento di apparecchi da gioco d’azzardo vietati. L'indagine ha portato al sequestro di numerosi beni riconducibili ai soggetti coinvolti.

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Associazione per delinquere di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, estorsione e attività di installazione e sfruttamento economico di apparecchi da gioco d'azzardo vietati. I business del clan dei Casalesi, fazione Russo-Schiavone, sono ancora incentrati sul reimpiego dei prodotti delle estorsioni, imposte anche grazie alle "squadre" di picchiatori, con le nuove generazioni legate ai due storici boss. Stamattina, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 22 persone a Castel Volturno e dintorni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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