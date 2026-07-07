Civitillo Seri | Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa
Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, ha annunciato che l’azienda collaborerà con Eni per costruire la più grande gigafactory d’Europa. La struttura sarà destinata alla produzione di batterie o componenti energetici e avrà una capacità significativa rispetto ad altre impianti esistenti nel continente. L’accordo prevede la realizzazione del progetto in Italia, senza specificare date di completamento o investimenti complessivi.
Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa”. È quanto annunciato da Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. l’Ad ha annunciato che “già dal mese di maggio dell'anno prossimo qui a Brindisi si produrranno i Bess”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Civitillo (Seri): Con Eni realizzeremo gigafactory più grande dEuropa
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