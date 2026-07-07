Civitillo Seri | Con Eni realizzeremo gigafactory più grande d’Europa

Notizia in breve

Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, ha annunciato che l’azienda collaborerà con Eni per costruire la più grande gigafactory d’Europa. La struttura sarà destinata alla produzione di batterie o componenti energetici e avrà una capacità significativa rispetto ad altre impianti esistenti nel continente. L’accordo prevede la realizzazione del progetto in Italia, senza specificare date di completamento o investimenti complessivi.