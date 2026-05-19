Investimento in vista del progetto Gigafactory a Brindisi | Eni punta sulla grafite
Eni ha completato un’operazione di negoziazione con una società canadese per l’approvvigionamento di grafite e materiale anodico attivo. Questa operazione le consente di ottenere volumi riservati di queste materie prime. La decisione riguarda un progetto di investimento a Brindisi, dedicato alla creazione di una Gigafactory. La multinazionale punta a rafforzare la propria fornitura di materiali chiave per le batterie. L’accordo si inserisce nel quadro di un piano più ampio di sviluppo industriale nel Sud Italia.
Eni annuncia di aver finalizzato un'operazione attraverso la quale potrà negoziare l'approvvigionamento di volumi di grafite e di materiale anodico attivo a lei riservati da una società canadese, a supporto anche della propria iniziativa relativa alla realizzazione di una Gigafactory per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Già presidente di Banca Etica e ora alla guida di Impact sgr, società di gestione del risparmio specializzata nell’impact investing, ci guida nel nell'investimento che rende non solo dal punto di vista dell'immediato ritorno economico x.com
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