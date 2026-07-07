civitanovese scatenata persiani decimo annuncio

La Civitanovese ha annunciato il suo decimo acquisto, l’attaccante Francesco Persiani, nato nel 2002. Dopo aver giocato l’ultima metà stagione con l’Osimana e aver iniziato il campionato con il Chiesanuova, Persiani si è unito al team. La società ha confermato ufficialmente l’ingaggio del calciatore, che si aggiunge così alla rosa in vista della prossima stagione.

È ufficiale il decimo ingaggio in casa Civitanovese. Si tratta dell’attaccante Francesco Persiani, classe 2002 che ha trascorso l’ultima mezza stagione con l’Osimana avendo iniziato il campionato con la maglia del Chiesanuova. Oltre a Persiani, con cui è stato raggiunto l’accordo preliminare, il direttore sportivo Mauro Chiodini è sulle tracce del difensore Luca Patrizi, classe 1989, anch’egli proveniente dai giallorossi. Tornando a Persiani, l’attaccante ha messo a segno 3 reti nell’ultima annata e altrettanti 3 nella stagione precedente, mentre in quella 2023-24 ha conosciuto la serie D con la maglia dell’Aquila 1927 seppur in cinque presenze, precedentemente era stato al Giulianova in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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