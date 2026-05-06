Basile replica a Salvini | Siamo al decimo annuncio del Ponte scontro su lavoro conti e propaganda elettorale

Il sindaco uscente ha rivolto una domanda retorica al ministro dell’interno, chiedendo se siano già arrivati al decimo annuncio riguardante l’inizio dei lavori del Ponte sullo Stretto. La questione, legata ai lavori pubblici, si inserisce nel dibattito tra le due figure politiche, con focus sulla realizzazione dell’opera e sui tempi di attuazione. La discussione si inserisce in un clima di confronto tra le parti su temi legati a lavoro, finanze e propaganda elettorale.

“A proposito, ministro Salvini, siamo già al decimo annuncio dell’inizio dei lavori del Ponte?”. La domanda, retorica, del sindaco uscente Federico Basile riporta il confronto politico direttamente sul tema più sensibile della campagna messinese: il Ponte sullo Stretto e i suoi tempi, tra.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Autonomia differenziata e Ponte, la replica del Pd alle dichiarazioni del ministro SalviniLa Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria interviene dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro Salvini in materia... Ponte delle Grazie: Conti accusa la giunta: “Siamo al punto zero? Cosa scoprirai Perché i 9 milioni stanziati non hanno ancora avviato i lavori? Come si può giustificare l'acquisto del ponte Bailey già in affitto?... Panoramica sull’argomento Elezioni a Messina, Basile replica a Salvini: Basta propaganda sul Ponte, noi rispondiamo con i fatti e il lavoroL’intervento del Ministro delle Infrastrutture a sostegno del candidato del centrodestra Marcello Scurria accende il confronto elettorale. Il sindaco uscente non ci sta e rivendica i risultati della s ... messina.gazzettadelsud.it EleMe26, Basile risponde a Salvini: «In questi anni non abbiamo raccontato favole»MESSINA. «Le parole del ministro Salvini meritano una replica chiara. Quando parla di un ‘certo tipo di approccio’, dovrebbe spiegare ai cittadini cosa intende realmente. Perché se l’approccio è quell ... letteraemme.it