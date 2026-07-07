cittadella senza una guida ecco le dimissioni in blocco

Sabato alle 14, i membri del consiglio della Cittadella hanno annunciato le dimissioni in blocco tramite i canali ufficiali, dopo aver comunicato la decisione anche via Facebook. La decisione arriva in un momento di crisi per l’ente, senza una guida stabile. La comunicazione ufficiale indica che tutti i membri si sono dimessi contemporaneamente. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni.

Alla fine la richiesta di dimissioni, anticipata con un messaggio via Facebook, è arrivata anche sui canali ufficiali della Cittadella. Sabato alle 14.51, un’oretta dopo l’annuncio social, la sindaca Sara Grilli ha recapitato, via Pec, a tutti i membri del Cda e del Cdi della Fondazione Carnevale l’invito a rimettere gli incarichi "per agevolare l’ingresso dei nuovi membri". E ieri, alla riapertura degli uffici della Cittadella, immediate sono state rassegnate le dimissioni in blocco. "Un passaggio formale visto che – come previsto dallo Statuto della Fondazione – il Cda era già decaduto con la fine del mandato amministrativo del sindaco Del Ghingaro, restando in carica solo per gestire l’ordinaria amministrazione", questo il concetto ribadito dai consiglieri della Cittadella nel mail di dimissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cittadella senza una guida. Ecco le dimissioni in bloccoSu richiesta della sindaca, il Cda e il Cdi della Fondazione hanno fatto il passo indietro . Resta il rebus dell’ordinaria gestione fino alle nuove nomine del Carnevale. . lanazione.it