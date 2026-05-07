A Firenze nasce una Cittadella della Sicurezza da 214 milioni di euro Ecco come sarà

Per anni è rimasta sospesa, al centro di ipotesi mai concretizzate e di un progressivo stato di abbandono. Oggi, invece, per l’ex caserma Perotti di via del Gignoro, nella zona di Coverciano, si apre una fase nuova e più concreta. Prenderanno il via a breve le demolizioni che segneranno l’inizio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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