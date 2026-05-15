Oltre 100 persone multate a Catania per guida senza casco ecco le strambe giustificazioni date agli agenti

Negli ultimi tre giorni, la Polizia di Catania ha effettuato controlli intensivi sulla strada, multando più di cento motociclisti per aver circolato senza casco. Durante le operazioni, alcuni dei multati hanno fornito spiegazioni insolite agli agenti, che hanno verificato le violazioni di sicurezza. Le sanzioni sono state applicate in conformità alle norme vigenti, senza eccezioni o deroghe. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il rispetto delle regole sulla circolazione per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

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È di oltre 100 motociclisti sanzionati il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato per contrastare il mancato utilizzo del casco protettivo sulle due ruote. L’attività, sviluppata in tre giorni nelle principali aree urbane e sul lungomare, è stata finalizzata a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza di conducenti e pedoni. Controlli mirati per la sicurezza stradale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti e moto-volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in sinergia con il servizio “Viabilità” della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Oltre 100 persone multate a Catania per guida senza casco, ecco le strambe giustificazioni date agli agenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli a Catania: oltre cento motociclisti multati per guida senza cascoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta tra Polizia e vigili urbani Più di cento motociclisti sono stati sanzionati a Catania nel corso di... Sul motorino senza casco, arriva la famiglia a 'difenderlo' offendendo gli agenti: quattro denunciatiSenza casco, ha iniziato a inveire contro gli agenti della polizia municipale durante un controllo, poi la situazione è addirittura degenerata... Oltre 100 persone multate a Catania per guida senza casco, ecco le strambe giustificazioni date agli agentiOltre 100 motociclisti sanzionati in tre giorni a Catania per guida senza casco: controlli mirati della Polizia per la sicurezza stradale. virgilio.it Catania, guida senza casco: multati oltre 100 motociclistiCATANIA – Oltre cento motociclisti sono stati multati a Catania per guida senza casco. E’ il bilancio di una mirata attività di controllo della polizia di Stato e dei vigili urbani eseguita nel centro ... livesicilia.it