Un agente israeliano ha lanciato una granata stordente dentro un’auto con due persone a bordo nel campo profughi di Qalandia, in Cisgiordania. L’incidente è stato ripreso da telecamere di sorveglianza. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati riportati feriti o danni materiali significativi. La scena si è svolta in un’area soggetta a tensioni frequenti e monitorata da forze di sicurezza.

Una granata stordente è stata lanciata da un agente dentro un’auto con a bordo due persone. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza nel campo profughi palestinese di Qalandia. Il filmato mostra il poliziotto che si avvicina all'auto urlando. Dopo un breve scambio di battute, lancia la granata all’interno del mezzo e cerca di chiudere la portiera mentre l'autista tenta di scappare. Si sente un’esplosione e si vede del fumo. Poi l’agente spara con il fucile verso i passeggeri scesi dal veicolo. L'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem ha affermato che tutti le persone che si trovavano nell’auto sono sopravvissute, mentre la polizia ha dichiarato ai media israeliani che l'agente non aveva agito "secondo la procedura". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Cisgiordania, agente israeliano lancia una granata stordente dentro un’auto: aperta indagine

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