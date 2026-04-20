Nel Libano si diffondono immagini di un soldato israeliano che, durante un’operazione militare contro Hezbollah, ha usato una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso, che era caduta da una croce. L’esercito israeliano ha aperto un’indagine e ha annunciato che saranno presi provvedimenti contro il militare coinvolto. La scena ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione nella regione.

Stanno facendo il giro del mondo le immagini di un soldato israeliano che, in Libano, durante una delle tante operazioni contro Hezbollah che si susseguono nel corso di questa fragile tregua, ha utilizzato una mazza per colpire la testa di una statua di Gesù crocifisso, caduta da una croce. Di fronte all’indignazione suscitata da questo brutale gesto, l’esercito israeliano (Idf) ha confermato che la foto – estratta da un video più lungo – è autentica e ha annunciato che prenderà provvedimenti contro il militare, la cui “condotta è totalmente incoerente con i valori che ci si aspettano dalle sue truppe”. Secondo i media arabi, la statua si trovava nel villaggio cristiano di Debl, nel sud del Libano.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Libano shock: un soldato israeliano decapita una statua di Gesù con una mazza. L’Idf avvia un’indagine e promette provvedimenti contro il militare

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L'IDF conferma foto shock: un soldato colpisce la statua di Cristo, condotta incompatibile; Video. Libano sotto shock mentre continuano i raid israeliani dopo i 300 morti di ieri; Indagine in Spagna su Netanyahu e vertici militari; Attacco ai caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: Responsabilità di ?Hezbollah?.

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Aggiungendo la notizia dello shock di #Netanyahu dopo l'annuncio di #Trump sul cessate il fuoco tra #Israele e #Libano senza essersi consultato con lui, questa ulteriore chiusura dimostra ancora una volta - ce n'è di bisogno - l'inadeguatezza e la pericolosit x.com

Tutti i civili in Libano devono essere protetti in ogni momento. Mentre il Paese è ancora sotto shock per gli attacchi israeliani devastanti garantire la sicurezza delle persone è prioritario! https://unhcr.org/it/notizie/notizie/libano-unhcr-proteggere-i-civili-colpiti-da - facebook.com facebook