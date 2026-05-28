Il governo peruviano ha avviato un’indagine su un soldato israeliano coinvolto in operazioni a Gaza. La decisione rappresenta una prima volta nel paese, che ha scelto di esaminare eventuali responsabilità di militari stranieri in conflitti esterni. La misura arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla condotta delle forze armate israeliane nella regione. L’indagine sarà condotta da un organismo competente, senza coinvolgimento diretto di altre istituzioni o paesi.

Mentre il sistema internazionale appare sempre più paralizzato dai veti incrociati, dalla progressiva militarizzazione della politica globale e dal deterioramento accelerato del multilateralismo costruito dopo la Seconda guerra mondiale, una decisione presa quasi in silenzio da una procura latinoamericana rischia di aprire una frattura giuridica e politica ben più profonda di quanto possa sembrare a prima vista. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Perù ha aperto un’indagine preliminare basata sul principio di giurisdizione universale contro un cittadino israeliano accusato di presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Perù apre un’indagine su un soldato israeliano per crimini a Gaza: perché è una decisione storica

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