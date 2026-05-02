Alex Zanardi e il commovente post social di Bebe Vio | A 12 anni ero spaesata sei stato tutor di sport e vita

Il mondo dello sport italiano si è svegliato con la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. La famiglia ha reso noto il decesso solo nella mattina di sabato, anche se l’annuncio ufficiale è stato diffuso in seguito. Zanardi era molto amato per la sua carriera e il suo impegno nel mondo dello sport e dell’inclusione. Sul suo profilo social, Bebe Vio ha condiviso un messaggio toccante, ricordando il suo ruolo di guida e supporto.

Il mondo dello sport italiano piange Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo è morto il primo maggio, ma la famiglia lo ha annunciato solo la mattina di sabato. Nato a Bologna, Zanardi avrebbe compiuto 60 anni a ottobre. A poche ore dalla notizia, oltre ai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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