Due persone sono state arrestate a Roma in un’indagine che coinvolge cinque militari italiani sotto inchiesta per spionaggio a favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine riguarda attività di raccolta di informazioni riservate e comunicazioni non autorizzate. Le autorità hanno condotto perquisizioni e acquisito prove sui sospetti coinvolgimenti. Le accuse sono legate a presunte azioni di spionaggio e violazioni informatiche.

Due persone sono state arrestate a Roma in un’indagine su una presunta attività di spionaggio a favore della Russia e sull’accesso abusivo a sistemi informatici. L’inchiesta, condotta dal Ros dei Carabinieri e coordinata dalla Procura di Roma insieme alla Procura militare, riguarda la possibile trasmissione di informazioni riservate sulla sicurezza nazionale a un funzionario russo coperto da immunità diplomatica. Secondo quanto riferito dall’Ansa, il principale indagato è un uomo di 59 anni, già appartenente al comparto dell’intelligence italiana ed ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Gli investigatori lo accusano di avere raccolto informazioni attraverso una rete di fonti e di averle cedute, in cambio di denaro, a un presunto agente dei servizi di intelligence russi in servizio in Italia sotto copertura diplomatica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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