Cinema e risate in dialetto s’accende l’Arena Verdi
L’Arena Verdi ha aperto la stagione estiva con una serata dedicata a film in dialetto e commedie. La programmazione si svolge nel cortile interno della rocca albornoziana, dopo la conclusione dei festeggiamenti della Festa Artusiana. L’evento ha visto la proiezione di pellicole locali, con pubblico presente all’aperto. La rassegna continuerà nei prossimi giorni con altri spettacoli cinematografici, tutti nello spazio all’aperto.
Conclusi i festeggiamenti della Festa Artusiana, la programmazione culturale di Forlimpopoli si trasferisce nel cortile interno della rocca albornoziana per l’avvio della stagione estiva dell’ Arena del Cinema Verdi. Il cartellone del mese di luglio propone un’offerta variegata per tutti i gusti, che spazia tra cinema d’autore, produzioni internazionali, eventi teatrali e musicali. Le prime proiezioni in calendario (ore 21,30) delineano subito l’identità di una programmazione pensata per intercettare diverse tipologie di pubblico. I film di animazione dedicati ai bambini e alle famiglie trovano spazio in titoli attesi come ‘Super Mario Galaxy - Il film’ (venerdì 10) e ‘Jumpers - Un salto fra gli animali’ (venerdì 17). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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