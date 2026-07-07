Cinema e risate in dialetto s’accende l’Arena Verdi

Notizia in breve

L’Arena Verdi ha aperto la stagione estiva con una serata dedicata a film in dialetto e commedie. La programmazione si svolge nel cortile interno della rocca albornoziana, dopo la conclusione dei festeggiamenti della Festa Artusiana. L’evento ha visto la proiezione di pellicole locali, con pubblico presente all’aperto. La rassegna continuerà nei prossimi giorni con altri spettacoli cinematografici, tutti nello spazio all’aperto.