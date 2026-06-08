A Falconara si accende l' estate | all' Arena Parco Kennedy risate musica e intrattenimento
A Falconara Marittima si apre la stagione estiva con l'inaugurazione dell'Arena Parco Kennedy, un nuovo spazio all'aperto dedicato a musica, intrattenimento e spettacoli. L'area, situata in uno dei luoghi più frequentati della città, è stata allestita per offrire eventi durante i mesi più caldi dell’anno. La programmazione comprende varie attività e spettacoli, rivolti a un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale locale.
FALCONARA MARITTIMA - C'è un nuovo cuore che batte nelle serate estive di Falconara. È l'Arena Parco Kennedy, il nuovo palcoscenico all'aperto che da quest'anno arricchisce l'offerta turistico-culturale della città, trasformando uno dei luoghi più amati dai falconaresi in uno spazio dedicato allo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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