Risate in dialetto Otto spettacoli sotto il Torrione

Dopo un avvio caratterizzato da risate in dialetto, si svolgeranno otto spettacoli sotto il Torrione, coinvolgendo numerose compagnie teatrali, attori e altre figure professionali. La rassegna, che si estenderà per oltre un mese, è stata annunciata di recente e prevede un calendario ricco di rappresentazioni. La programmazione mira a offrire momenti di intrattenimento e cultura, con un'attenzione particolare alle tradizioni locali e agli artisti coinvolti. L'evento si inserisce nel calendario culturale della città, attirando pubblico da diverse zone.

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EMPOLI Tante compagnie teatrali, tanti attori e altrettante maestranze per una rassegna che durerà oltre un mese. Otto spettacoli nella bellezza naturale del giardino del Torrione di Santa Brigida (via delle Antiche Mura, 7). A grande richiesta torna il teatro a chilometro zero fatto per riscoprire la lingua alle origini della risata, un teatro che riporta alla quotidianità, ai ricordi e lo si vedrà su quel palco dove andranno in scena passioni, modi di fare, di parlare, espressioni, oggetti. Bentornato al “ Vernacolo al Torrione “, seconda edizione, dal 22 giugno al 27 luglio 2026. Il cartellone degli spettacoli rientra nella più ampia programmazione estiva del Comune di Empoli “Uno spettacolo d’Estate“ che sarà presentato nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risate in dialetto. Otto spettacoli sotto il Torrione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caccia al Tesoro (2018) FILM COMPLETO | Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Max Tortora Sullo stesso argomento Risate in dialetto siciliano a Monreale, l’AUSER porta in scena tre atti brillanti di Lucio GalfanoDomenica 26 aprile i soci dell’AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale portano in scena, presso la loro sede di via Venero 217, la commedia... Otto marzo di risate con Ippolita Baldini’Io, Roberta Ippolita Lucia’: al Teatro degli Animosi si ride e si riflette con Ippolita Baldini. Quattro risate in dialetto. Teatro vernacolare, i premiati: Si valorizza la tradizioneIl gran galà del teatro dialettale ha proclamato venerdì sera, presso la sala parrocchiale Stefano Garavini di San Martino in Villafranca, la compagnia vincitrice della rassegna teatrale ’Quatar ... ilrestodelcarlino.it Risate per otto serate con le compagnie dialettaliÈ iniziata ieri col primo spettacolo, la sesta rassegna di commedia dialettale ’Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con il nostro caso dialetto) alla sala parrocchiale ’Stefano ... ilrestodelcarlino.it