Il centro storico di Perugia è stato attraversato da numerosi turisti durante il martedì di Umbria Jazz. Tra loro c’erano anche una modella e la sua figlia, che sono stati fotografati mentre passeggiavano nella zona. Le immagini sono state condivise sui social media, mostrando i visitatori mentre si aggiravano tra le vie della città. Non sono stati segnalati incidenti o comportamenti anomali durante l’evento.

Perugia, 7 luglio 2026 – Il centro storico di Perugia si è trasformato in un red carpet a cielo aperto per il martedì di Umbria jazz. Grande stupore in corso Vannucci per una passeggiata ad alto tasso glamour: la super top-model americana Cindy Crawford è stata avvistata mentre passeggiava lungo la via principale della città insieme alla figlia Kaia Gerber. Cindy Crawford e Kaia Gerber a Perugia Mamma e figlia, giunte a Perugia come moltissimi altri appassionati della grande musica, sono ospiti dello storico Hotel Brufani. Ed è proprio nella stessa struttura che è stata registrata un’altra presenza d’eccezione: quella di Isabella Rossellini, iconica attrice e modella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cindy Crawford e la figlia turiste a Perugia

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CINDY CRAWFORD E LA FIGLIA KAIA GERBER?? x.com

Cindy Crawford alla festa per il 100° anniversario di Vogue (1992) reddit

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