Una delle supermodel più celebri torna a sfilare a 60 anni, attirando l’attenzione di pubblico e media. La passerella si svolge a New York, con i riflettori puntati su di lei mentre cammina con passo deciso. Sullo sfondo si sente il rumore di Times Square, un luogo simbolo della città. La modella indossa un completo che mette in risalto la sua figura, trasmettendo un senso di eleganza e presenza. La sua apparizione suscita interesse tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Quella tra le grandi supermodel e New York è una storia che non smette mai davvero di emozionare. Basta una passerella illuminata, il brusio di Times Square sullo sfondo e una donna che avanza con quella sicurezza che appartiene solo alle leggende. Poi il pubblico capisce. È davvero lei. Cindy Crawford. Sessant’anni, un a silhouette ancora magnetica e quell’aura da regina anni ’90 che nessuno è mai riuscito a replicare fino in fondo. Il suo ritorno in passerella per la sfilata Cruise 2027 di Gucci non è stato soltanto un cameo nostalgico pensato per far parlare i social. È sembrato piuttosto un momento sospeso, quasi cinematografico, in cui la moda ha ricordato improvvisamente da dove arriva una certa idea di glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cindy Crawford torna a sfilare a 60 anni ed è più iconica che mai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cindy Crawford walking

Sullo stesso argomento

Dalle supermodelle anni ’90 alle nuove icone: torna Elite Model Look, arriva a Roma la finale mondiale per incoronare le nuove Naomi Campbell e Cindy CrawfordC’è stata un’epoca, nella moda, in cui il mito delle top model irraggiungibili era sulla bocca di tutti.

A 60 anni appena compiuti, Cindy Crawford sfoggia un castano cioccolato fondente così vibrante e "aristocratico" da sembrare opera di ore di balayage. E invece? Il segreto è racchiuso in una semplicissima scatola di tinta fai-da-tePer cambiare colore di capelli Cindy Crawford non sceglie dai listini prezzi a tre zeri dei saloni di Madison Avenue.

Aperti i casting per Elite Model Look 2026, il prestigioso concorso internazionale per modelli e modelle che ha lanciato icone come Cindy Crawford, Stephanie Seymour e Gisele Bündchen. Apri il seguente link per tutte le info: castingeprovini.com/casting-mod x.com

Cindy Crawford, la casa sul mare a Miami: lo stile quiet luxury, le pareti in vetro, la piscina a sfioro, la cucina esterna e il tappeto elasticoViviamo in un mondo segnato dal pregiudizio basato sull'età e tendiamo a essere anche molto autocritici. Bisognerebbe invece accettarsi ed essere se stessi. Cindy Crawford spegne, oggi 20 febbraio, ... leggo.it