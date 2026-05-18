Per la presentazione GucciCore a Times Square Cindy Crawford è tornata a calcare la passerella per chiudere lo show

Da amica.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento di presentazione della linea GucciCore a Times Square, Cindy Crawford ha fatto il suo ritorno sulla passerella, contribuendo a chiudere lo show. La modella è apparsa in un outfit curato dallo stilista Demna, che ha scelto di sottolineare l’estetica della collezione. L’evento si è svolto in un’area iconica di New York, attirando l’attenzione dei presenti e dei media presenti. La presenza di Crawford ha rappresentato un momento di rilievo per la manifestazione.

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Per la presentazione GucciCore a Times Square, Cindy Crawford è tornata a calcare la passerella in un’apparizione che ha assunto i toni di un manifesto estetico firmato Demna. L’abito nero scelto per il ritorno in scena interpreta una visione drammatica e scultorea, dominata da volumi importanti e da un uso scenografico delle piume che trasformano il movimento in spettacolo. La silhouette, aderente nella parte superiore e ampia nella gonna, costruisce un equilibrio tra rigore e movimento, mentre le piume creano una continuità visiva che prolunga la figura. L’effetto complessivo richiama un gotico contemporaneo, in cui l’eleganza classica incontra una teatralità estrema, pensata per catturare lo sguardo sotto le luci urbane di New York. 🔗 Leggi su Amica.it

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