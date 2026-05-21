Ciclista investita dal camion della nettezza urbana | 64enne deceduta in ospedale

Questa mattina, in via Prealpi a Rescalda, frazione di Rescaldina, si è verificato un incidente che ha coinvolto una ciclista di 64 anni e un camion della nettezza urbana. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 28 e le autorità stanno esaminando la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili e i soccorsi, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause.

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