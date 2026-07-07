Un ciclista di 67 anni è deceduta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava, intorno alle 12 di oggi. L’autista del veicolo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto in una strada della città, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze. La vittima si trovava in bicicletta al momento dell’impatto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Una donna di 67 anni, Laura Ghirardi, è morta oggi a Milano dopo essere stata investita da un mezzo pesante mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto alle 12.45 all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. La donna, trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime, non ce l’ha fatta. Secondo la Polizia Locale, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra al semaforo con via Gattamelata quando ha travolto la ciclista. Ancora non è chiaro se la donna pedalasse a fianco del mezzo (nell’angolo cieco) o se stesse attraversando l’incrocio sulle strisce pedonali. Il Codice della Strada prevede che, per attraversare sulle strisce in bici, sia obbligatorio scendere e procedere a piedi con la bicicletta al fianco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ciclista di 67 anni uccisa da un camion a Milano: indagato l’autista per omicidio stradale

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