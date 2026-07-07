L’Italia ha conquistato cinque medaglie d’oro nella prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista Juniores e U23 a Cottbus. Complessivamente, gli azzurri hanno vinto otto medaglie, tra cui anche un argento e due bronzi. Le vittorie sono arrivate in diverse discipline, tra prove indicate, endurance e velocità. La spedizione italiana ha ottenuto un risultato significativo nella prima giornata di gare.

Partenza travolgente per l’Italia ai Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista Juniores e U23, in corso a Cottbus, in Germania. La prima giornata si chiude con un bilancio pesantissimo per la spedizione azzurra: otto medaglie complessive, di cui cinque ori, un argento e due bronzi, conquistate tra prove indicati, endurance e velocità. Il primo squillo arriva dallo Scratch femminile Juniores, dove Agata Campana conquista l’oro grazie a una prova gestita con lucidità e chiuda con una volata vincente davanti alla britannica Phoebe Taylor e alla belga Jana Gevers. Grande prova anche per Federica Venturelli, che si prende il titolo nell’inseguimento individuali femminile Under 23. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Ciclismo su pista, Italia da applausi a Cottbus: cinque ori nella prima giornata europea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ciclismo su pista, l’Italia monopolizza la prima giornata degli Europei juniores/U23 con 5 ori!L’Italia ha conquistato cinque medaglie d’oro nella prima giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, disputati a Cottbus.

Cottbus ospita gli Europei Under 23/Junior di ciclismo su pista. L’Italia punta ai vertici del medagliereA Cottbus si svolgono gli Europei Under 23 e Junior di ciclismo su pista, con sei giorni di gare che iniziano domani e terminano domenica 12.

Temi più discussi: Italiani al Tour de France 2026: Chi e quanti sono i corridori azzurri al Giro di Francia · Ciclismo oggi; Cottbus ospita gli Europei Under 23/Junior di ciclismo su pista. L’Italia punta ai vertici del medagliere; La Granda incorona Jonathan Milan nuovo campione d'Italia; La pista ciclabile più lunga d’Italia è qui e ha una vista pazzesca.

Pure speed Elisa Balsamo made the Maglia Rossa her own from the very first kilometer, dominating every sprint Velocità pura Elisa Balsamo ha fatto sua la Maglia Rossa dal primo all'ultimo km, dominando ogni volata #GirodItaliaWomen #Wonderf x.com

EUROPEI COTTBUS. FIORIN DOMINA L'ELIMINAZIONE U23, QUARTO ORO PER L'ITALIALa prima giornata dei Campionati Europei su pista di Cottbus si chiude nel segno dell’Italia, che mette in bacheca la quarta medaglia d’oro. A conquistarla è Matteo Fiorin, brianzolo della Solme Olmo ... tuttobiciweb.it

Ciclismo su pista, l’Italia monopolizza la prima giornata degli Europei juniores/U23 con 5 ori!Partono con il marcatissimo timbro tricolore i Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista riservati alle categorie Juniores ed Under 23, rassegna in ... oasport.it

Da Kempten a Desenzano sulla Via Claudia Augusta reddit