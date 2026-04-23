Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che non ha più intenzione di fare politica dopo la fine della sua presidenza

Il presidente francese ha dichiarato che non intende proseguire la carriera politica dopo il termine del suo mandato presidenziale. Questa comunicazione è stata fatta durante un intervento alla cerimonia di apertura di un vertice europeo. Successivamente, ha incontrato alcuni studenti di una scuola franco-cipriota a Nicosia, occasione durante la quale ha partecipato a un dibattito trasmesso sui social media.

Dopo aver preso la parola all’inizio della giornata, in occasione del vertice dei leader dell’Unione europea, Emmanuel Macron ha partecipato a uno scambio con i giovani della scuola franco-cipriota di Nicosia, trasmesso dall’Eliseo su X. In questa occasione il presidente francese ha confidato agli studenti della scuola di Nicosia che non intende proseguire la sua carriera politica dopo aver lasciato l’Eliseo nel 2027, al termine di dieci anni di mandato. Ha inoltre raccontato di non aver mai immaginato, in origine, di diventare presidente della Repubblica francese, spiegando che la sua scelta è nata soprattutto dal desiderio di trasformare in realtà le proprie idee.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Tornata in Italia dopo la fine della storia con Alvise Rigo, la showgirl non ha nessuna intenzione di passare inosservataJet lag smaltito in palestra sul tapis roulant, poi dritta davanti all’obiettivo di Dove Shore, fotografo americano le cui immagini finiscono... Macron come Nerone: entrambi incantati dal ridurre in cenere la politica. In due libri il fallimento del presidente franceseDue libri, usciti di recente, tracciano un bilancio impietoso della presidenza Macron: un «uomo eccezionale che ha fallito in modo clamoroso». Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Emmanuel Macron atteso ad Atene per saldare la cooperazione tra Francia e Grecia; I volenterosi per Hormuz a Parigi, von der Leyen: Priorità; Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, del Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e del Cancelliere federale della Germania, Friedrich Merz, al termine della Conferen; Macron: è morto il secondo soldato francese ferito in Libano. Macron: è morto il secondo soldato francese ferito in LibanoIl presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un secondo militare che partecipava alla missione Unifil in Libano, rimasto gravemente ferito nell'attacco attribuito ad Hezbollah di s ... tg24.sky.it Macron vede il Papa, l'arrivo del presidente francese e della moglie Brigitte in VaticanoIl presidente francese, Emmanuel Macron e la moglie Brigitte arrivano nel cortile di San ... msn.com Presente a #Cipro, #EmmanuelMacron ha spiegato la volontà di non occuparsi più di politica quando lascerà l'Eliseo nel 2027 - facebook.com facebook . @EmmanuelMacron : "Il caporale in capo Anicet Girardin del 132° reggimento di fanteria cinofila di Suippes, rimpatriato ieri dal Libano dove era stato gravemente ferito da combattenti di Hezbollah, è deceduto questa mattina a causa delle ferite riportate. È m x.com