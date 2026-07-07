Ci scrive l' agenteX | armi non letali più efficaci per tenere a distanza i facinorosi

Notizia in breve

Un agente ha scritto a una testata giornalistica, lamentando l’uso di armi non letali dalle prestazioni inferiori rispetto a quelle di altri paesi europei e statunitensi. La comunicazione si riferisce agli scontri avvenuti a Torino, dove le forze di polizia hanno utilizzato strumenti che, secondo l’agente, non sarebbero abbastanza efficaci per mantenere la distanza dai facinorosi. L’agente aveva già sollevato questa questione in passato.