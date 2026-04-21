Fine del tabù Ecco come Tokyo apre all’export di armi letali

Il Giappone ha deciso di rivedere le sue politiche sull’export di armi, rompendo un tabù storico. Il governo ha annunciato che consentirà la vendita di armamenti letali all’estero, segnando un cambiamento significativo rispetto alle posizioni precedenti. Questa scelta mira a rafforzare le capacità industriali e a migliorare le relazioni con altri paesi, in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza e difesa internazionale.

Il Giappone rompe uno dei pilastri della sua identità strategica del dopoguerra e si prepara a entrare, con ambizioni industriali e geopolitiche, nel mercato globale degli armamenti. La decisione del governo guidato dalla prima ministra Sanae Takaichi di consentire per la prima volta l’esportazione di armamenti letali segna un passaggio storico, destinato a ridefinire il ruolo del Paese nell’Indo-Pacifico e nelle catene di sicurezza occidentali. La revisione del quadro normativo, appena approvata, consente alle aziende giapponesi di esportare quasi ogni tipo di equipaggiamento militare, a condizione che il Paese acquirente superi criteri stringenti e non sia direttamente coinvolto in conflitti attivi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fine del tabù. Ecco come Tokyo apre all’export di armi letali Notizie correlate Dall’export di armi all’addestramento: ecco il memorandum con Israele bloccato dall’ItaliaLa cooperazione nel settore militare e in quello della difesa è al centro del memorandum di intesa tra Italia e Israele, di cui il governo italiano... Giappone verso la revoca del divieto di esportazione di armi letali: così il Paese perde la sua vocazione alla paceMolto esplicito il titolo di un editoriale del quotidiano Asahi Shimbun, pubblicato ieri: “Le esportazioni incontrollate di armi letali minacciano... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Apparecchiare la tavola per due: ecco chi sono i 26 pionieri del cohousing intergenerazionale in Italia; Boskovic sfata il tabù Scudetto: VakifBank campione di Turchia; Ecco gli Internazionali 2026, il presidente Fitp Binaghi: L’anno giusto per un re italiano; GF Vip, aria di crisi nella casa: ecco chi potrebbe abbandonare il reality. Fine del tabù. Ecco come Tokyo apre all’export di armi letaliIl Giappone rompe uno dei pilastri della sua identità strategica del dopoguerra e si prepara a entrare, con ambizioni industriali e geopolitiche, nel mercato globale degli armamenti. La decisione del ... formiche.net "Dopo la fine del conflitto servirà una missione internazionale a Hormuz, meglio sotto l'egida dell'Onu, ma può essere anche l'Ue, vediamo. L'Italia è pronta a fare la sua parte": così il ministro degli Esteri italiano, @Antonio_Tajani, a margine della cerimonia di i x.com Andrea Delogu, chi è il suo nuovo fidanzato Alessandro Marziali Nuovo capitolo nella vita della conduttrice, i due si sarebbero conosciuti alla fine del 2025 facebook