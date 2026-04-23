Il Giappone volta pagina | da oggi può esportare armi letali

Il Giappone ha annunciato che, a partire da oggi, sarà possibile esportare armi letali all’estero. Questa decisione rappresenta una svolta rispetto alle politiche adottate dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che avevano imposto restrizioni sulle vendite di armamenti. La novità permette alle aziende nazionali di esportare armi di questo tipo in paesi terzi, modificando un divieto che durava decenni.

Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il Giappone potrà vendere armi letali all’estero. La prima ministra Sanae Takaichi ha spiegato su X che le aziende giapponesi potranno fare affari nel campo della Difesa con i 17 Paesi con i quali Tokyo ha firmato accordi di trasferimento di tecnologie e attrezzature militari. Nel gruppo rientrano gli Stati Uniti ma troviamo anche Regno Unito, Australia e diverse nazioni del Sud-Est Asiatico “arruolate” da Washington nel processo di contenimento cinese. Per la cronaca, l’elenco potrebbe ampliarsi nel caso in cui altre nazioni dovessero stipulare accordi bilaterali con il Giappone. L’obiettivo del governo nipponico, guidato da una conservatrice di ferro, è quello di liberare gradualmente l’industria della Difesa nazionale dai vincoli pacifisti imposti dagli Usa dopo il 1945.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Giappone volta pagina: da oggi può esportare armi letali Giappone - Le 10 Armi Più Potenti nella JSDGF! Notizie correlate Per la prima volta nella sua storia, il Giappone ha approvato la vendita di armi letali all’esteroIl governo del Giappone ha approvato un’importante modifica alle proprie regole, autorizzando la vendita di armi letali, come missili, aerei da... Giappone verso la revoca del divieto di esportazione di armi letali: così il Paese perde la sua vocazione alla paceMolto esplicito il titolo di un editoriale del quotidiano Asahi Shimbun, pubblicato ieri: “Le esportazioni incontrollate di armi letali minacciano...