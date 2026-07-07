Chiné può aprire un nuovo fascicolo dopo le nuove dichiarazioni di Ferdico

Giuseppe Chiné potrebbe aprire un fascicolo su Federico Dimarco dopo le parole rilasciate da Marco Ferdico durante gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta ultrà sulle curve. L'ex capo della Nord nerazzurro, scrive Tuttosport, ha detto che l'esterno sinistro "era pronto a regalare tre anelli con brillante come del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra" a lui, Boiocchi e Bellocco in occasione dello scudetto vinto nel 2024., Dimarco non era entrato nella prima inchiesta che aveva visto sanzionati Calhanoglu, Simone Inzaghi e Javier Zanetti., INCHIESTA ULTRÀ, LA VICENDALa Procura di Milano il 30 settembre 2024... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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