Chiné può aprire un nuovo fascicolo dopo le nuove dichiarazioni di Ferdico
Giuseppe Chiné potrebbe avviare un nuovo procedimento legale dopo le dichiarazioni di Marco Ferdico, rilasciate durante gli interrogatori relativi all'inchiesta sulle curve ultras. Ferdico ha fornito nuove informazioni che potrebbero coinvolgere Federico Dimarco. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma si attende una decisione da parte dell’autorità giudiziaria. La situazione riguarda possibili implicazioni legali per il calciatore, in relazione a quanto emerso durante le indagini.
Giuseppe Chiné potrebbe aprire un fascicolo su Federico Dimarco dopo le parole rilasciate da Marco Ferdico durante gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta ultrà sulle curve. L'ex capo della Nord nerazzurro, scrive Tuttosport, ha detto che l'esterno sinistro "era pronto a regalare tre anelli con brillante come del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra" a lui, Boiocchi e Bellocco in occasione dello scudetto vinto nel 2024., Dimarco non era entrato nella prima inchiesta che aveva visto sanzionati Calhanoglu, Simone Inzaghi e Javier Zanetti., INCHIESTA ULTRÀ, LA VICENDALa Procura di Milano il 30 settembre 2024... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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